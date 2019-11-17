وزيرة السياحة البلغارية تعلن خطة عمل شاملة مع مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، وجود خطة عمل شاملة مع وزارة السياحة المصرية، من خلال لقاءات مشتركة تبدأ بالدعاية لزيارة المدن البلغارية للوفود المصرية الحاضرة، لتكون خطوة نحو المستقبل لمعرفة المزيد من مزايا السياحية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ونظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا، والتي تزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا.

وقالت الوزيرة البلغارية، في كلمتها:"يسعدنا أن يكون لدينا فعاليات لليالي مصرية لعرض الثقافة والبرامج السياحية في بلغاريا، كما يسعدنا أن يكون هناك أيام بلغارية لتعزيز صناعة السياحة وزيادة تدفق السائحين في مصر".

وأوضحت أن هناك رحلة دائما بين مطاري صوفيا البلغاري ومدينة شرم الشيخ، يمكن الاستفادة منها سياحيا، كما يمكن أن نتعلم فيما بيننا الكثير خاصة في مجال التحول الرقمي الذى أصبح أساس السوق، بجانب تبادل الخبرات والإصلاحات في القطاعين.

وأشارات إلى أن 20 شهرا هي مدة تولى وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط مهام العمل وحظينا بزيارتها في شهر مايو الماضي خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار ببلغاريا لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي وممثلي القطاع الخاص، ووأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة.

وتزور وزيرة السياحة البلغارية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لإعادة معدلات الحركة السياحية لطبيعتها وفتح أسواق جديدة واعدة لمصر.