بأثر رجعي.. عبدالعال: التصويت على تعديلات الشرطة غدًا

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيصوت على تعديلات قانون معاشات الشرطة، في جلسة الغد الاثنين، نداءا بالاسم، خاصة أن القانون سيطبق بأثر رجعي.

وطالب عبدالعال خلال الجلسة العامة، النواب بضرورة الحضور في الصباح الباكر، حيث ستنعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة، محذرا النواب من الحضور بعد العاشرة والنصف، مطالبا رؤساء اللجان بتأجيل اجتماعات اللجان النوعية إلى ما بعد انتهاء الجلسة العامة.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

جاء ذلك الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في الاتجاه ذاته، الذي يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية، أو اجتماعية، أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.