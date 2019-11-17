محافظ جنوب سيناء يعلن زيارة وفد بريطاني لشرم الشيخ مطلع ديسمبر المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن زيارة وفد من شركات السياحة البريطانية لمدينة شرم الشيخ يومي 4 و5 ديسمبر المقبل للاطمئنان على الحالة الأمنية، وذلك استعدادا لبدء توافد السياح الإنجليز للمدينة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عٌقد اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة بين وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها البلغارية.

وأوضح فودة، أنه التقى بالوفد البريطاني على هامش بورصة لندن للسياحة التي عقدت في بداية نوفمبر الجاري، حيث جرى بحث كافة الأمور المتعلقة بعودة السياحة البريطانية لطبيعتها بعد قرار الحكومة باستئناف الطيران البريطاني لشرم الشيخ.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعاون بين مصر وبلغاريا في مجال السياحة الصحية حيث تتميز بلغاريا بشهرتها في هذا المجال، موضحا أن شرم الشيخ تستضيف خلال شهر مارس المقبل 2020 مؤتمرًا عالميا للسياحة الصحية، داعيا الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لحضور المؤتمر، والاستفادة من التجربة البلغارية.

ودعا فودة، إلى تدشين توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن البلغارية السياحية، لتنشيط السياحة والتعريف بمقومات المدينة، منوها إلى أن شرم الشيخ لديها اتفاقيات توأمة مع 15 مدينة حول العالم، كما دعا الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها لزيارة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين للتعرف على معالمهما الفريدة، خاصة سانت كارتين التى تعد إحدى معالم التسامح الديني.

جاء ذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وممثلي القطاع الخاص.