المشاط: إنجازات السياحة جاءت بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

أعربت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بلقاء نظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا التي تزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا، مشيرة إلى وجود علاقات اقتصادية وزيارات ثنائية بين مصر وبلغاريا.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إن السياحة في مصر وبلغاريا تعد صناعة مهمة للبلدين، حيث زارت خلال شهر مايو الماضي، دولة بلغاريا ووقعت مذكرة تفاهم معهم لتنشيط السياحة بين البلدين.

وأوضحت المشاط، أن وزارة السياحة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنويع المصادر بين البلدان التي يأتي منها السياحة، مشيرة إلى أن مصر حققت إنجازات في قطاع السياحة العام الماضي، وجاءت تلك الانجازات نتيجة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تمتلك عيون طبيعية رائعة ومدن سياحية جذابة، والجميع سعيد بفتح الباب لتكوين علاقات مميزة مع تلك البلدان.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي وممثلي القطاع الخاص، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة.

وتزور وزيرة السياحة البلغارية مصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لإعادة معدلات الحركة السياحية لطبيعتها وفتح أسواق جديدة واعدة لمصر.