800 دولار للفدان.. وزير الزراعة: مزارع مشتركة في أفريقيا

كتب- أحمد علي:

استعرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، خطة الوزارة للاستثمار في الدول الأفريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء مزارع مشتركة في 10 دول أفريقية، بنظام حق الانتفاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.

وأضاف أبوستيت، أن أغلب الدول الأفريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، وهو ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموي، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بأفريقيا.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية من خلال السفراء الأفارقة في مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، لاستعراض خريطة الاستثمار.

وأوضح الوزير، أن الأرض في دولة زامبيا خصبة جدا، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد 25 مترًا فقط، وأن قيمة حق الانتقاع للفدان بها 800 دولار للفدان الواحد سنويا ويمكن إيجاد أسعار أقل في مناطق مختلفة.

وأشار الوزير، إلى وجود شراكات بين الجانب المصري والأفريقي، من شأنها تسهيل إجراءات إنشاء تلك المزارع.​