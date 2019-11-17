مصر للطيران تشارك في معرض دبي الدولي بصفقات صيانة وتطوير الأسطول

كتب- طه عبيد:

تشارك مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 87000 من المتخصصين في صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، وبحضور 1300 عارض من 63 دولة من مختلف دول العالم وتستمر فاعلياته حتى 21 نوفمبر الجاري، وتبرم مصر للطيران عدداً من الاتفاقيات والصفقات الجديدة مع عدد من كبريات الشركات المشاركة.

صرح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بأن مشاركة الشركه الوطنية في هذا الحدث العالمي الهام يعد تمثيلا لمصر من خلال الناقل الوطني لها وشركاتها التابعة من مختلف المجالات والقطاعات، وأكد على ضرورة التواجد الدائم في مثل هذه المحافل العالمية الهامه ليس فقط لعقد الصفقات وغيرها، بل وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي ودراسة السوق العالمي من خلال هذا الحدث الذي يشهد مشاركة كبريات الشركات المعنيه بصناعة النقل الجوي على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بحسب بيان، أن المشاركة الفعالة خلال فترة انعقاد المعرض هذا العام ستشهد إبرام العديد من الصفقات من قبل الشركة الوطنية مع عدد من شركائها في صناعة النقل الجوي.

تشارك الشركة الوطنية هذا العام من خلال جناح دعائي ضخم، يضم عرض العديد من أنشطة الشركة في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، إضافة إلى تخصيص مساحة أخرى للإعلان عن الصفقات وإبرامها، تم تصميم الجناح ليستوعب كافة الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة الأخرى.

كما يشهد المعرض هذا العام عرض طائرة مصر للطيران من طراز الإيرباص A220-300، تعد الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد، كما تشارك أيضًا شركة مصر للطيران للشحن الجوي بطائراتها الإيرباص 330 والتي تم تحويلها مؤخراً من طائرة تجارية للركاب إلى طائرة شحن البضائع.

يعتبر معرض دبي للطيران أهم معرض بالشرق الاوسط والثالث عالمياً، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليمياُ وعالمياً.

تشارك مصر للطيران بوفد رفيع المستوى يترأسه الطيار أحمد عادل رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران، ويضم إيهاب غازي مساعد رئيس الشركه القابضة، والطيار أشرف الخولي رئيس شركه الخطوط الجوية، والمهندس مصطفى على الدين رئيس شركه الصيانة والأعمال الفنية، والطيار باسم جوهر رئيس شركة الشحن الجوي، والطيار شريف خليل رئيس شركة اكسبريس، وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط، وعمرو عباس مدير إقليم مصر للطيران بدبي.​