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    الإسكان: جهازا القاهرة الجديدة والعبور ينظمان زيارات ميدانية لأبراج المدن الجديدة

    11:19 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    الإسكان: جهازا القاهرة الجديدة والعبور ينظمان زيارات ميدانية لأبراج المدن الجديدة

    جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إطلاق مبادرة بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لتنفيذ عدة زيارات ميدانية للمهندسين والعاملين بأجهزة المدينتين لمواقع مشروعات المباني شاهقة الارتفاع (الأبراج)، والتي يتم تنفيذها في بعض المدن الجديدة.

    وقال عمران، في بيان اليوم، يأتي ذلك بغرض زيادة الخبرات لدى صغار المهندسين والعاملين، وكذا التعرف على محاور التنمية المستدامة، ولرفع الروح المعنوية لفرق العمل، موضحاً أنه تم تكليف المهندسة ناهد عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بتنظيم سلسلة من الزيارات لشباب المهندسين والعاملين بالمدينتين لمواقع تنفيذ الأبراج بالمدن الجديدة، كما تم زيارة منطقة الأبراج بجوار مول العرب بمدينة 6 اكتوبر، والاستماع لشرح تفصيلي للمشروع قدمته الشركة المنفذة.

    وأضاف: ستستكمل مجموعة العمل زياراتها للمدن الجديدة التي ينفذ بها أبراج حاليا وتشمل ( العلمين الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة الشيخ زايد)، مشيراً إلى أن مشروعات الأبراج بالمدن الجديدة هي منشأ معماري ذكي ومستدام، يستخدم العلم والتكنولجيا في توفير الأمن وسبل الراحة وخفض التكلفة، وضبط الجودة، واختيار نظم البناء التي تحقق سرعة الأداء بأعلى جودة، مع اختيار الخرسانات ذات الإجهادات المرتفعة وحديد تسليح سابق الشد.

    جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة زيارات ميدانية أحمد عمران المباني شاهقة الارتفاع المدن الجديدة

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