جهاز حدائق أكتوبر يُشكل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختلفة بالجهاز، لإدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالمدينة، بجانب غرفة عمليات المدينة، والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، تم الاستعداد بكل ما يلزم من تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالأماكن الأكثر احتياجاً، وكذا تنظيف وتطهير البالوعات والمطابق القائمة، وتجهيز ومراجعة المعدات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم تكليف مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة الاستعداد التام للتعامل مع أية كارثة، وكذا المتابعة الدورية لأعمال الصيانة للمعدات اللازمة، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة على الحفاظ على البنية التحتية والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، وكذا توفير وسائل الأمان وسبل الراحة لقاطني تلك المدن.