تصوير جوي: كيف ظهرت أبراج العاصمة الجديدة بعد 9 أشهر من العمل؟

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من الدور السادس بعدد من الأبراج التي يتم العمل بها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه يتم العمل بالموقع على مدى الـ٢٤ ساعة، من أجل إنجاز هذا المشروع القومي الفريد من نوعه في مصر، وسيكون مركزًا لريادة المال والأعمال.

وبدأ العمل في منطقة الأبراج منذ 25 فبراير الماضي، ووصلت بعض الأبراج إلى الدور السادس في أعمال التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، والذي يتم العمل به بالدور الحادى عشر، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 م2، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر م3 من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بالأمس بجولة في منطقة الأعمال المركزية، تم خلالها تفقد العمل فى الأبراج، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.