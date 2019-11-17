اليوم.. "أفريقية النواب" تستمع لخطة الزراعة وتناقش جدوى المزارع النموذجية

كتب - أحمد علي:

تستمع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.

كما تناقش طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين طارق رضوان، وماجد أبو الخير، بشأن "جدوى المزارع النموذجية في بعض الدول الأفريقية على الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا"، بالإضافة إلى لقاء مع روعي روزنبلت يسلم سفيرة دولة مالاوي بالقاهرة.