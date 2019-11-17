أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

اليوم.. "أفريقية النواب" تستمع لخطة الزراعة وتناقش جدوى المزارع النموذجية

08:33 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
اليوم.. "أفريقية النواب" تستمع لخطة الزراعة وتناقش جدوى المزارع النموذجية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تستمع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.

كما تناقش طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين طارق رضوان، وماجد أبو الخير، بشأن "جدوى المزارع النموذجية في بعض الدول الأفريقية على الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا"، بالإضافة إلى لقاء مع روعي روزنبلت يسلم سفيرة دولة مالاوي بالقاهرة.

مجلس النواب لجنة الشئون الأفريقية وزارة الزراعة المزارع النموذجية

الخبر التالى:

حدث ليلاً| بشائر نوة المكنسة" وقطار يصدم طالبا.. وتفاصيل أول بوابة إلكترونية للعمرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان