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    "يحتفل بعيد ميلاده".. مصدران ينفيان تدهور الحالة الصحية لمجدي يعقوب

    12:22 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    "يحتفل بعيد ميلاده".. مصدران ينفيان تدهور الحالة الصحية لمجدي يعقوب

    مجدي يعقوب

    كتب - أحمد جمعة:
    نفى مصدران مُقربان من جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، الشائعات التي ترددت اليوم عن تدهور حالته الصحية.

    واستنكر المصدران -في تصريحات لمصراوي- ترديد شائعات مرض "يعقوب" كل فترة، مؤكدين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي.

    وقال مصدر مسؤول بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب: "البروفيسور مجدي يعقوب يحتفل اليوم بعيد ميلاده، وما يتردد عن مرضه شائعات سخيفة بحق رجل أعطى الكثير للبشرية وللفقراء، وأطالب الجميع بعدم نشرها وترديدها".
    ويحتفل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ84، اليوم (16 نوفمبر).

    مجدي يعقوب جراح القلب

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