حسين زين: "أون تايم سبورتس" خطوة جديدة لكسر احتكار بث البطولات

كتب- مصطفى علي:

وصف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إطلاق باقة القنوات الرياضية الفضائية المفتوحة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بـ"خطوة مهمة وجادة"، التي تعتبر إضافة قوية للإعلام الرياضي المصري.



ويأتي ضم قنوات ON Sport و"تايم سبورت" Time Sports استكمالاً للنجاح الذي حققته القناتين في نقل الأحداث الرياضية المختلفة، عقب بث بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيًا على قناة "تايم سبورت"، وبعد تقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجود البث الفضائي، حفاظًا على حقوق المواطن المصري والعربي في الاستمتاع بمشاهدة كبرى البطولات دون أي ممارسة احتكارية.

وأكد زين استمرارية قناة "تايم سبورتس" الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر، بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية، مضيفًا أن القناة تواصل السعي للحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الكوادر الإعلامية المصرية، قادرة على تقديم إعلام رياضي متميز يجذب المشاهد المصري.