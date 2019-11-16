غدًا.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن لائحة قانون الجمعيات الأهلية

القاهرة - مصراوي:

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، السادسة مساء الأحد، ندوة نقاشية بشأن ترقب أوساط العمل الأهلي بمصر لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، ومدى قدرة الحكومة على عكس روح ومواد القانون الجديد في اللائحة.

كما تناقش التعرف على رؤية عدد من الفاعلين والعاملين بمجال العمل الأهلي لأهم البنود التي يجب أن تخرج بها اللائحة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية بضمان الحق في التنظيم والعمل الأهلي.

وقالت الوحدة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، عن هذه الندوة - التي تمتد حتى التاسعة مساءً بالقاعة الشرقية، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير- إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق في ١٩ أغسطس ٢٠١٩- وبعد أشهر من جولات الحوار المجتمعي- على القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ليُلغي العمل بالقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ المُثير للجدل.

وأضافت أنه بعد أن اقتصرت دعوة الرئيس السيسي على فتح الحوار المجتمعي حول تعديل بعض نصوص مواد القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ في إحدى جلسات مؤتمر الشباب في نوفمبر ٢٠١٨، صدر القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ متكاملاً سعياً لتلافي العديد من الإشكاليات التي طرحها القانون السابق كشروط الإشهار وتسجيل الجمعيات، وشروط الحصول على التمويل والمنح من الجهات المحلية والدولية، والأهم تخفيف العقوبات السالبة للحرية في القانون القديم.

وأوضحت الوحدة أنه على الرغم من الإشادة التي حظى بها القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ من جانب العديد من المراقبين، إلا أن أوساط العمل الأهلي في مصر لا تزال تترقب قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى للجمعيات والمنظمات الأهلية التسجيل والإشهار وفقاً لأحكام القانون الجديد وذلك خلال ٦ أشهر من إقرار القانون، وهو ما سيكون له نتائج هامة على طريقة عمل الجمعيات وقدرتها على تلقي المنح والتمويلات وإعادة تشكيل مجالس إداراتها، وكذا على علاقتها بأجهزة الدولة والجهات الإدارية المختلفة.

وأشارت الوحدة إلى أن الندوة ستشمل من المتحدثين كلا من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء سابقاً وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، والمحامي أحمد راغب، رئيس مجلس إدارة جمعية المتطوعين من أجل حقوق الإنسان، فيما يُدير الندوة الباحث مصطفى شعت، مسئول التواصل والفعاليات والباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية.

​