وزيرة التضامن تفتتح معرض "كرافيتي إيجيبت" للصناعات اليدوية

القاهرة- (أ ش أ):

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، الدورة الثانية لمعرض "كرافيتي إيجيبت" والتي تنظمته غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية، ويستمر حتى 23 نوفمبر الجاري.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 فنان وشركة وورشة للصناعات اليدوية في مجالات مختلفة كالزجاج، الأزياء، الأعمال الخشبية، الخزف والفخار، السجاد اليدوي والكليم، والمفروشات ومستلزمات المنزل، وأعمال النحاس، والمنسوجات وغيرها.

وعلى هامش المعرض شهدت الوزيرة تكريم 25 خريجًا من مشروع "قرية جراجوس" وهم 25 رائد أعمال من أبناء الصعيد من قرية "جراجوس" بمحافظة قنا، حيث أقيم المشروع بالتعاون مع مؤسسة "بنك مصر" لتنمية المجتمع على مدار 15 شهرًا متتاليًا لتنمية صناعة الخزف والحفاظ عليه، وأنشأ المشروع ورش مجمعة لرواد الأعمال من خريجي المشروع لخوض مشروعاتهم الخاصة تحت إشراف غرفة صناعة الحرف اليدوية.

وأنتج رواد المشروع، خلال فترة التدريب، 2500 قطعة من الخزف عالي الجودة والذي يتم تسويقه داخليًا وخارجيًا وتم الحصول على شهادة من معامل وزارة الصحة، تفيد بأن هذه المنتجات آمنة، ومصاحبة للبيئة وخالية من أي مواد سامة.

شارك في افتتاح المعرض محمد الأتربي رئيس "بنك مصر"، وطارق فايد رئيس "بنك القاهرة"، وعدد من قيادات اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات البدوية.