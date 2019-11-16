بالصور- وزير الآثار يكشف محتويات وموعد عرض متحف الغردقة

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، آخر مستجدات أعمال إنشاء متحف الغردقة، قبل افتتاحه أواخر ديسمبر المقبل، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية.

ووجّه الوزير بإجراء بعض التعديلات على الأماكن المخصصة لفتارين العرض، بما لا يعوق حركة الزائرين ويعمل بصورة أكبر على إبراز جمال القطع المعروضة، مطالبًا بزيادة عدد القطع المعروضة وتنفيذ برنامج يومي خاص للأنشطة الثقافية، في المنطقة الترفيهية المحيطة بمبنى المتحف.

كما تفقد العناني نظم الإضاءة والتأمين في المتحف، الذي تم تنفيذه وفقًا لاشتراطات الوزارة، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين المتحف بأجهزة حديثة ومن خلال أفراد ذوي كفاءة عالية، بالإضافة إلى الأمن الإداري من وزارة الآثار.

ووجّه وزير الآثار مسئولي المتحف بعقد لقاء مع شركات السياحة بمدينة الغردقة، قبل الافتتاح، لتوجيههم والتنسيق معهم فيما يتم عرضه بالمتحف وطرق التسويق له، بشكل يعود بالفائدة على الطرفين، حيث يعتبر المتحف أحد مظاهر جذب السياحة.

ويعد متحف الغردقة أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي وفّر مبنى المتحف ونفذ التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، على أن تتولى الأخيرة وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.



وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن المتحف صمم طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، مضيفًا أن سيناريو العرض بالمتحف، يعمل على إظهار الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم، من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض أيضًا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.