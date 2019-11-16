وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الرمد ببورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى الرمد لمتابعة سير العمل، في إطار متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن الوزيرة تفقدت المرحلة الثانية من المستشفى الجاري تطويرها، والتي تضم مبنيين أحدهما للعيادات الخارجية والآخر مبنى إداري؛ وذلك لتخفيف التردد عن المبنى الرئيسي والذي يقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، مشددةً على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات بالمرحلة الثانية للمستشفى، طبقاً للمواعيد المحددة لاستيعاب عدد أكبر من المرضى، مؤكدة أن المرحلة الأولى من المستشفى تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، حيث أجرت مستشفى الرمد 2000 عملية جراحية، وذلك منذ بدء تطبيق المنظومة الجديدة وحتى الآن، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تفقدت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد، أعمال التطوير الجارية بالمبنى البحري لمستشفى بورسعيد العام، وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات وفقا للبرنامج الزمني لسرعة تسليم المبنى، موجهة بتوفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمبنى.

وقال متحدث الصحة إن الوزيرة وجهت بدراسة إمكانية إنشاء وحدة طب أسرة لخدمة أهالي حي شرق بورسعيد بالمبنى المقابل لمستشفى بورسعيد العام، كما وجهت باستكمال أعمال التجهيزات ورفع الكفاءة بذات المبنى ليضم العيادات الخارجية للمستشفى، وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

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