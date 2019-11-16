اللحمة بـ63 جنيهًا.. وزيرالتموين يسلم 22 سيارة من مشروع المنافذ المتنقلة

كتب- محمد سامي:

سلم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 22 سيارة متنقلة من مشروع المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم السبت، أن المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية تشمل 1000 سيارة متنقلة يتم تسليمها على أربع مراحل كل مرحلة 250 سيارة.

وأشار وزير التموين إلى أن السيارات تشمل سيارات لطرح السلع المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات وسيارات أخرى تتكون من جزءين (الأول عبارة عن ثلاجة لطرح المجمدات والجزء الآخر لطرح السلع الغذائية والبقوليات)، مشيرا الى أن تكاليف المشروع تبلغ 160 مليون جنيه للمشروع فى هذه المرحلة.

وقال : إن هذه السيارات توفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتصل حمولة السيارات المتنقلة نحو طن ونصف .. موضحا أنه سيتم عمل سياسة قواعد للتخارج من المشروع في حالة التعثر أو رغبة الأفراد في ترك المشروع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي على بدء دفع الأفراد لأقساط السيارات بدأ من أول ديسمبر المقبل.

وأفاد بأنه سيتم عبر السيارات المتنقلة طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 37 جنيها، وكيلو الدواجن المجمدة المحلية 37 جنيها، وكيلو السمك البلطي المجمد بسعر 21 جنيها، وكيلو المكاريل المجمد بسعر 22 جنيها ، والملوخية والخضار المشكل والفاصوليا زنة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه، والبسلة بالجزر زنة 400 جرام بسعر 9.25 جنيه، والبسلة السادة المجمدة زنة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

كما سيتم طرح كيس المكرونة زنة 500 جرام بسعر 3.65 جنيه، وكيس العدس المجروش زنة 500 جرام بسعر 8 جنيهات، وبرطمان صلصة زنة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه، وكيلو سكر معبأ بسعر 8.50 جنيه، وكيس الشاي زنة 250 جراما بسعر 24.25 جنيه، كيلو أرز معبأ بسعر 8 جنيهات كما سيتم طرح علبه الجبن زنة 500 جرام بسعر 9.50 جنيه، وحجم 250 جراما بسعر 5 جنيهات، ولتر زيت خليط بسعر 17 جنيها، وزنة 700 مللي بسعر 13 جنيها، وزيت عباد زنة لتر بسعر 20 جنيها، ولتر زيت الذرة بسعر 17 جنيها.

وأشار المصيلحي إلى أن وزارة التموين نسقت مع رؤساء الأحياء في المحافظات لتحديد نقاط التمركز للسيارات والمناطق المستهدفة والمناطق الأكثر احتياجا وفي الميادين الرئيسية، بما يحقق الهدف من المشروع وهو توفير الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة وخصوصا للمناطق والأحياء العشوائية والقرى، موضحا أن السيارات ستحصل على السلع من خلال شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية لتغطية كافة الاحتياجات على مستوى محافظات الوجه البحري والقبلي.

من جانبها، قالت نفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إعادة إحياء المشروع المتوقف منذ 2004 على أسس علمية سليمة، مشيرة الى أن إجمالي تكاليف المراحل الخمس السابقة للمشروع بلغت نحو 60 مليون جنيه وذلك بالشراكة مع البنك الأهلي.

ونوهت بأنه تم مراعاة عملية الاستهداف الجغرافي وعدم التركز في مناطق بعينها، حيث تم بالتعاون مع مديريات التموين والمحافظين تحديد الأماكن لكل سيارة وأي خروج أو تداخل عن هذا الحيز يعد خطأ.​