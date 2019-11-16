غداً.. الأزهر تطلق منتدى "سواعد الوطن" بمشاركة 22 جامعة

كتب- محمود مصطفى:

تطلق جامعة الأزهر صباح غد الأحد، المنتدى الثاني لرابطة "أزهري من أجل مصر" تحت شعار "سواعد الوطن"، والذي يستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري، بحضور أكثر من ٢٢ جامعة مصرية.

وقال الدكتور "يوسف عامر" نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المنتدى يأتي برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة الذي يولي طلاب الجامعة اهتمامًا ويؤكد دائماً على أهمية وضرورة الارتقاء وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية.

وتابع "عامر" أن المنتدى يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب القيادية والسياسية والحوارية ورفع الوعي لديهم بقضايا الوطن، وأهمية مشاركة الشباب في صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلي حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبيرعن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات على مدار فعاليات المنتدى، وأضاف "عامر" أن الجامعة حريصة على مشاركة الجامعات المصرية لتنمية روح التعاون بين طلاب الجامعات وغرس قيم العمل الجماعي ودعم أواصر التواصل بين الطلاب.

ومن جانبه قال "أحمد الطيب" المنسق العام لرابطة أزهري من أجل مصر، إنه بعد نجاح المنتدى الأول الذى أقيم العام الماضى استعدت الرابطة لإطلاق المنتدى هذا العام للوقوف خلف وطننا الحبيب من خلال صياغة رؤية واضحة لطلاب الجامعات المصرية من داخل جامعة الأزهر عبر برنامج يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدي شباب الجامعات المصرية من خلال مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، موضحا أن أهم ما ينفرد به المنتدى هذا العام بجانب اللقاءات والندوات التثقيفية ونماذج المحاكاة هو الزيارات الميدانية للمشروعات القومية لرؤية الإنجازات على أرض الواقع.​