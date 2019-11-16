كما انفرد مصراوي.. وزير التموين: تخفيض أسعار سلع تموينية بداية ديسمبر
كتب- محمد سامي:
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم بدءًا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.
وقال المصيلحي- على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة اليوم السبت- إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه، بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه، بدلا من 9 جنيهات.
وأضاف أنه تم تحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات، بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه.. مشيرا إلى أنه تم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين، تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الحالي.
خاص| "الزيت بـ17 بدلًا من 19".. خفض أسعار 4 سلع تموينية بينها الأرز والسكر
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