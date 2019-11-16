غلق الأبواب.. 4 توجيهات من كامل الوزير لتفادي مشادات الركاب والكمسارية بالقطارات

كتب- أسامة علي:

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدة توجيهات وقرارات لهيئة السكة الحديد، لمنع تهرب الركاب من التذاكر وتفادي تكرار المشادات الكلامية بين الكمسارية والركاب لدى تحصيل الغرامة.

وقال مصدر مسئول، لمصراوي، إن الوزير وجه تعليمات صارمة لرؤساء القطارات بضرورة غلق أبواب القطارات وعدم فتحها أثناء حركة سيره إلا عند الوصول إلى رصيف المحطة.

وأضاف المصدر أن الوزارة استعانت بأحد كبار المخرجين لتنفيذ 10 فيديوهات توعوية للركاب والعاملين بالهيئة، بالواجبات والحقوق على الطرفين، إضافة إلى إعداد دورات تدريبية وتأهيلية وعلاج نفسي للعاملين بالسكة الحديد، لتحسين المعاملة مع الجمهور.

تابع: "الوزارة بصدد الانتهاء من تجهيز بوابات دخول وخروج إلكترونية بالمحطات، وهذه التجربة ستبدأ في 5 محطات رئيسية قريبا، ثم تفعيلها في باقي المحطات".

وكان وزير النقل قد أصدر قرارات في إبريل الماضي بزيادة غرامة على قطع التذاكر من المحطة (10 جنيهات، 20 جنيها، 30 جنيها) ، إضافة إلى تفعيل قرار غرامة التدخين وإلقاء القمامة بالقطارات بمبلغ 100 جنيه.

وشهدت السكة الحديد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، واقعتين متفرقتين، كانت الواقعة الأولى في 28 أكتوبر الماضي، أثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا. بحسب بيان الهيئة وقتها.

وفي 11 نوفمبر الجاري، وقعت مشادة كلامية بين الراكب وكمساري القطار بسبب تدخين الراكب "سيجارة" داخل القطار، فيما تحرك الكمساري لتحرير محضر بالواقعة أو تسليمه للشرطة، بعد رفض الراكب دفع غرامة التدخين، غير أنه اعتراضًا على تحرير المحضر برقم ٩/٩٩٣، ألقى الراكب بنفسه من القطار المتحرك.​