مخاطبة الرئيس.. تحرك جديد من "الأطباء" ضد نظام التكليف الجديد

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتأجيل تطبيق النظام الجيد لتكليف الأطباء لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب وأهمية ومحورية الخدمة الصحية.

وعددت النقابة في خطابها، ما وصفته بـ"المشكلات الجمة التي تحيط بالنظام الجديد، والتي ستزيد من عجز الأطباء بالمستشفيات".

وقالت النقابة: "لن يحل هذا النظام عجز الخدمة الصحية بل بالعكس سيكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول حيث المطروح أن يقضي الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية، ورد الوزارة بأنها ستنتدب أطباء من المستشفيات لحل عجز الوحدات الصحية فهذا لن يحل العجز ولكنه سيرحله من مكان لمكان".

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن هذا النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع لأن هناك صعوبة عملية لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويا) إلى 10000 طبيب سنويا في عدة شهور إلا مع انهيار مستوى الدراسة وسمعة ومستوى الطبيب المصري ومستوى الخدمة الصحية.

وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم نحو تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام الرسمي المعمول به حاليا وتأجيل النظر في النظام الجديد لحين دراسته دراسه دقيقة تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية.