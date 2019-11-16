21 ديسمبر.. الأوقاف: انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية للواعظات

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات بكلية الإعلام جامعة القاهرة لمدة خمسة أيام، يوم السبت الـ21 من ديسمبر المقبل، وحتى ال26 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها السبت، أن الدورة تبدأ بعقد ندوة مفتوحة بحضور وزير الأوقاف حول دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع، ضمن التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي ممثلا في جامعة القاهرة وكلية الإعلام.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء الواعظات المقرر التحاقهن بالدورة الأولى في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر لرفع كفاءة ومهارات جميع العاملين بها من الأئمة والواعظات ولا سيما في مجال المهارات الإعلامية، وفنون التواصل المجتمعي، وستكون الدورة تحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.​