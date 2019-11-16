الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس ليوم الأحد.. (شبورة كثيفة وسحب)

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 25

دمنهور 18 26

الإسكندرية 20 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 16 24

سيوة 12 25

بورسعيد 22 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الاسماعيلية 17 27

السويس 18 27

العريش 16 26

رفح 15 25

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 16 26

أسيوط 15 27

سوهاج 16 27

قنا 17 27

الأقصر 18 27

أسوان 19 28

أبوسمبل 18 27

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26​