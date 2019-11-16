رئيس هيئة الرقابة الصحية: نتعهد ألا يضار مريض واحد أثناء علاجه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة عتماد والرقابة الصحية، إن توافر الخدمة الصحية وسهولة الحصول عليها عنصر أساسي من عناصر الجودة الصحية، لافتا إلى أن تقديمها في الوقت الصحيح دون تأخير أمر أساسي لنجاح التشخيص ومن ثم نجاح العلاج.

وأكد إسماعيل، خلال الاحتفال الاحتفال باليوم العالمي للجودة، السبت، أن المريض يأتي للمنشأة الطبية قاصدًا العلاج والشفاء ولا يتصور أن يحدث له ضرر.

وأضاف، أن الهدف في كل خدمة طبية وعلاجية تقديم الدرجة الكاملة من الأمان، وأن تكون احتمالية وقوع الضرر غير موجودة.

وتابع: "لا يمكن أن يضار إنسان بسبب خدمة طبية عن قصد، وقد أقسمنا على ذلك".

وتحتفل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد، بـ"اليوم العالمي للجودة"، اليوم السبت، حيث كرمت الهيئة عددا من مراكز طب المتخصصة في جميع المحافظات والمدن، كما شمل التكريم رؤساء اللجان العليا للاعتماد، وأعضاء لجان إعداد معايير وتطوير المستشفيات.

وتعتبر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، والمسئولة على اعتماد المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وصيدليات ومعامل أشعه وتحاليل وغيرها من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى متابعة معايير الجودة والرقابة عليها خلال مدة التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.​