"قومي المرأة" ينظم معسكر المحبة والسلام للواعظات والراهبات بوادى النطرون

كتبت- نور العمروسي:

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات "معسكر المحبة والسلام "، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة (ويل سبرنج) لتنمية الشباب والأسرة لـ50 واعظة وراهبة ومكرسة وخادمة، ويستمر على مدى يومين ببيت الوادي بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم - إلى أن تلك المجموعة كانت قد شاركت المجلس في فعاليات حملات طرق الأبواب من محافظات (القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا وسوهاج والمنوفية البحيرة والإسكندرية).

وأوضح أن المعسكر يستهدف دمج الواعظات والراهبات وخادمات الكنيسة ومشاركتهم في الأنشطة والألعاب الذهنية والحركية، والتي من شأنها إذابة الفوارق فيما بينهن وتوجيه التركيز نحو المساهمة في إنجاح أي نشاط مشترك بينهن لاحقا.

وأضاف أن المعسكر تضمن جلسة حول وصف وتحليل الطبائع الإنسانية والشخصية للأنماط المختلفة من المجتمع من مستقبلي رسائل التوعية والتعريف بالمداخل الأساسية للتأثير على توجهاتهم إلى النواحي الإيجابية.​