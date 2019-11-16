الكشف عن صور جديدة لحي جاردن سيتي بالعاصمة الجديدة

كتب- محمد سامي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 9 صور جديدة لحي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وظهر بالصور اقتراب عمليات تشطيب الفيلات من الانتهاء.

ويقع الحي على مساحة ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة، ويضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

ويتم إنشاء الحي على الطراز المعماري الذي سيتم اتباعه في تنفيذ هذا الحي، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد.

كما سيتم توفير جميع الخدمات بالحي "الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها".

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