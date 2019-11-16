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    وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية تزور منطقة آثار سقارة.. صور

    01:19 م السبت 16 نوفمبر 2019
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    كتب- محمد عاطف:

    استقبلت منطقة آثار سقارة، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية والوفد المرافق لها بحضور السفير السويسري بمصر، وكان في استقبالهم صبري فرج مدير عام منطقة سقارة.

    وقال فرج، إن الزيارة شملت الهرم المدرج ومقبرة ايدوت وميحو والسرابيوم ونمتي مس ومايا وهرم اوناس ومتحف ايمحتب.

    وقد أعربت الوزيرة عن إعجابها بالآثار المصرية مؤكدة على إعادة الزيارة مرة اخرى لرؤية المزيد من الآثار والحضارة المصرية الفريدة بصحبة عائلتها.

    كما حرصت الوزيرة والوفد المرافق لها على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم بالمنطقة. بحسب بيان.

    منطقة آثار سقارة وزارة الدولة صبري فرج وزيرة الخارجية السويسرية
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