بدءًا من 2020 ومفتوحة.. الإعلان عن باقة قنوات "أون تايم سبورتس"

كتب- مصطفى علي:

أعلن بيان مشترك صادر من "الهيئة الوطنية للإعلام" والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهي باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports وتنطلق مع بداية عام 2020، بضم قنوات ON Sport، والتي تم إطلاقها في نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية والتي حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وتأتي هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية. بحسب ما ذكر البيان.

وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الأعلامية وشركاتها وأكد اعتزازه بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز وبالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري، وقد آن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية.

كما أكد زين استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الأعلامية أن قنوات أون تايم سبورتس، ستعمل على ما وصل إليه وتم بنائه من قبل سواء في قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري و العربي.

كما سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط.

كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.​