مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة يصدق على تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو الثلاث

كتب- محمد نصار:

صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب أفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو الثلاث.

ورحب المؤتمر، بسحب بيان لوزارة البيئة، في جلسته الختامية، باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد 2020 بالإضافة إلى دعوة وكالات التمويل والمنظمات الدولية للبدء في تنفيذ مبادرة ربط اتفاقيات ريو الثلاث التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء والوزراء ورؤساء الحكومات إلى عقد قمة التنوع البيولوجي في 2020 في حين اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سكرتارية اتفاقيات ريو الثلاث لعقد اجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي يعقد في مدريد الشهر المقبل وذلك لضمان مشاركة رؤى وتوجهات الدول الأفريقية في تنفيذ المبادرة المصرية مع شركاء التنمية خاصة أن مؤتمر تغير المناخ يعد أكبر المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة.