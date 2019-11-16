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    برلماني: أؤيد تحول الدعم النقدي بشرط عدم المساس برغيف الخبز

    12:20 م السبت 16 نوفمبر 2019
    برلماني: أؤيد تحول الدعم النقدي بشرط عدم المساس برغيف الخبز

    الخبز

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين، عن توجه وزارته لتحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط.

    وأكد السيد في بيان صحفي له أنه يؤيد فكرة تحول الدعم العيني إلى النقدى بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به بأي حال من الأحوال في ظل تحول الدعم.

    وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لارتفاع معدل التضخم، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيهًا من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.

    كما وجه سؤالًا لوزير التموين حول كيفية تطبيق الدعم النقدي للمواطن وتوصيله لهم بكل سهولة، وما إذا كان سيصلهم من خلال كارت الفيزا أو من خلال وسائل أخرى لتوصيل هذا الدعم إلى مستحقيه.​

    الخبز حسن السيد علي مصيلحي وزير التموين الدعم النقدي

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