مريلة وصندوق أمان.. 10 توجيهات جديدة لمحلات الحلاقة وصالونات التجميل

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارتا الصحة والسكان والتنمية المحلية المحور الثالث من المبادة الرئاسية "100 مليون صحة"، والخاص بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى.

وينشر مصراوي التعليمات الجديدة التي ستلتزم بها محلات الحلاقة وصالونات التجميل والعقوبات المقررة عليهم حال عدم الالتزام بتلك التعليمات والتي من بينها سحب الترخيص.

1- شفرة الحلاقة

- استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة، ويحظر استعمال شفرة الحلاقة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلًا منها شفرة الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة، كما يمنع منعًا باتًا الادعاء بتطهير أدوات الحلاقة باستخدام أي محلول مطهر أو أي وسيلة أخرى حيث أن تلك الوسائل لا تضمن عدم انتقال العدوى بين المواطنين.

2- الأدوات الحادة

يُحظر استعمال الأدوات الحادة مثل (المقص - القصافة - العدسات اللاصقة - أدوات العناية بالبشرة - الملقاط، وغيرها)، لاكثر من سيدة واحدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

3- المريلة

يجري الالتزام باستخدام المريلة البلاستيكية "ماكنتوش" لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن.

4- الجوانتي

يرتدي مقدم الخدمة جوانتي مطاطي "لاتكس" لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.

5- الجروح

توخي الحذر في التعامل مع الجروح حتى لو خدش بسيط والمسارعة في تطهيره وغسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون قبل التعامل مع الأدوات أو المواطنين.

6- الفوط

يتم استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة فقط، أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر أثناء الاستخدام.

7- صندوق الأمان

يلتزم مقدم الخدمة بوضع صندوق أمان للتخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل.

8- الكلور

يتم استخدام الكلور بمقدار 1 لـ4 مرات مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى.

9- الالتزام

يتم الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة.

10- الترخيص

في حالة عدم الالتزام بالتعليمات السابقة سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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