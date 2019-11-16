"فؤاد" تناقش مع وزيرة البيئة بجنوب أفريقيا استعدادات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، مع باربرا كريسي، وزيرة البيئة بجنوب أفريقيا، لبحث ملفات التعاون المشترك في مجالات البيئة والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 25) الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل.

وأكدت فؤاد، خلال الاجتماع، أهمية توحيد صوت أفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية خلال الفترة المقبلة لزيادة قدرات القارة السمراء على مواجهة أثار التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة واستغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية، موضحة أن مصر ستواصل تعاونها مع جنوب أفريقيا على كافة المحاور في العمل البيئي العالمي لتنسيق المواقف الأفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة الوصول إلى آلية مفاوضات عادلة بين الدول المتقدمة والدول النامية لمساعدتها على مواجهة أثار التغيرات المناخية.

وأشادت وزيرة البيئة، بتنظيم جنوب أفريقيا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في ديربان وشكرت نظيرتها على حسن الضيافة والتنظيم متمنية التوفيق لجنوب أفريقيا خلال فترة رئاستها للمؤتمر.