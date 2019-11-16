حوافز شهرية وتدريب بالمصانع.. تفاصيل الدراسة في مدرسة الحلي والمجوهرات

كتب– أسامة علي:

كشفت هالة صلاح، مسؤول شؤون الطلاب والمشرف العام على مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات بمدينة العبور، تفاصيل نظام الدراسة في المدرسة.

وقالت صلاح لمصراوي، إن اليوم الدراسي يبدأ في الساعة 8 صباحًا وينتهي في 3:30 عصرًا، يتخلله "استراحة" لمدة نصف ساعة، لتناول وجبة غذائية متكاملة مجانية، مضيفة أن المدرسة خصصت أماكن ترفيهية وألعاب للطلاب، لكسر الملل أثناء الاستراحة أو خلال حصة التربية الرياضية.

وأضافت المشرف العام على المدرسة، أن المدرسة تضم 8 فصول، يضم كل فصل 25 طالبًا وطالبة، موضحة أن أغلب طلاب المدرسة من الإناث لتمتعهن بقدر كبير من الحس الفني، كما أنهن استطعن اجتياز الاختبارات الفنية التي تعتمد على موهبة الطالب في الرسم والتخطيط، إضافة إلى الاختبارات الثقافية.

وفي السياق ذاته، قال مجدي أمين، معلم لغة عربية بالمدرسة، إن نظام الدراسة داخل المدرسة ينقسم إلى "مواد ثقافية" وتشمل مواد (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – الدين – اللغة الإنجليزية)، و"مواد نظرية" تنقسم إلى قسمين "علمي ونظري"، موضحًا أن الجزء النظري يتم تطبيقه عمليًا في ورش ومصانع تابعة لشركة "إيجيبت جولد".

وأوضح، أنه يتم تقسيم الفصول لمجموعتين، الأولى تضم 4 فصول للدراسة النظرية والثقافية، يومي الأحد والاثنين، أما باقي الأيام فيتلقى فيها الطلاب الدراسة داخل المصنع، وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة الثانية.

ونوه "أمين" إلى أن هناك بعض التحديات التي واجهت الطلاب في بداية العام الدراسي، قائلًا إن اختلاف الثقافات بين الطلاب وتنوع بيئاتهم وسلوكياتهم، أربك بعض الطلاب في البداية، لأن المدرسة تضم طلابًا من محافظات مختلفة، إضافة إلى تسكين الطلاب ونقلهم إلى المدرسة من أماكن سكنهم.

وأضاف، أن مجلس الأمناء والأباء بالمدرسة، حصل على وعد من رئيس شركة "إيجيبت جولد"، بتوفير سكن قريب من المدرسة أو أتويبسات لنقل الطلاب إلى منازلهم.

ولفت إلى أن الطلاب الذين يتخرجوا في المدرسة سيحصلون على شهادة دولية معتمدة من الشريك الإيطالي في صناعة الحلي، مضيفًا أن رئيس الشركة وعد بإلحاق الطلاب المتميزين للعمل في مصانع الشركة.

تابع: "المدرسة تضم كفاءات عالية من المعلمين والعاملين والفنيين، تم اختيارهم للعمل بالمدرسة من خلال اختبارات أشرفت عليها الوزارة بالتعاون مع شركة إيجيبت جولد والشريك الأجنبي الإيطالي"، موضحًا أن المدرسة وفرّت كل الإمكانيات للطالب من تدريب أو تعليم جيد.

وأكد أن المدرسة تقبل من مجموع 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، إضافة إلى اجتياز اختبارات ثقافية وفنية، موضحًا أن الطالب يحصل على حافز مادي من 300 إلى 600 جنيه شهريًا.