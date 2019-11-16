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حدث في أسبوع| كارثة إيتاي البارود.. والإعلان عن قمر صناعي جديد

08:15 ص السبت 16 نوفمبر 2019
حدث في أسبوع| كارثة إيتاي البارود.. والإعلان عن قمر صناعي جديد

قمر صناعي - حريق إيتاي البارود

القاهرة- (مصراوي):

شهدت مصر، عددًا من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية، فضلًا عن الحادث الذي شهده مركز إيتاي البارود.

ويستعرض "مصراوي" الأحداث في الفيديوجرافيك الآتي:

حريق إيتاي البارود قمر صناعي المولد النبوي السيسي الإمارات
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