حدث في أسبوع| كارثة إيتاي البارود.. والإعلان عن قمر صناعي جديد

القاهرة- (مصراوي):

شهدت مصر، عددًا من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية، فضلًا عن الحادث الذي شهده مركز إيتاي البارود.

ويستعرض "مصراوي" الأحداث في الفيديوجرافيك الآتي: