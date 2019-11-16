اليوم.. مؤسسة الأهرام تطلق مؤتمرها الأول لصناعة الدواء في مصر

القاهرة- (مصراوي):

تطلق مؤسسة الأهرام، اليوم السبت، فعاليات مؤتمرها السنوي الأول عن الدواء في مصر بعنوان (تحديات صناعة الدواء) برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويعقد المؤتمر برئاسة رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، ونائب رئيس المؤتمر، ونائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالناصر سنجاب، وبحضور رئيس مجلس إدارة الأهرام عبدالمحسن سلامة، ورئيس التحرير علاء ثابت، بالتعاون مع الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة الدواء، والجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء "فارما"، والمجلس التصديري للمستلزمات الطبية.

ويناقش المؤتمر صناعة الدواء باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي المصري، حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.​