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اليوم.. التموين تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة للشباب

06:05 ص السبت 16 نوفمبر 2019
اليوم.. التموين تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة للشباب

مشروع المنافذ المتنقلة

القاهرة- (مصراوي):

يسلم اليوم السبت، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين.

ومن المرتقب، أن يتم تسليم السيارات في الثانية عشر ظهر اليوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.​

مشروع المنافذ المتنقلة وزارة التموين الشباب علي المصيلحي

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