اليوم.. التموين تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة للشباب

القاهرة- (مصراوي):

يسلم اليوم السبت، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين.

ومن المرتقب، أن يتم تسليم السيارات في الثانية عشر ظهر اليوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.​