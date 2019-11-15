الآثار: الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الجمعة، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير مبنى المتحف المصري في التحرير، بدعمٍ من وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال وزير الآثار، على هامش الاحتفال بمرور 117 عامًا على افتتاح المتحف، إن المتحف صرح عريق ربما سبق إنشاؤه علم المتاحف ذاته، والذي يضم بين جنباته إرثًا حضاريًا لواحدة من أعرق وأقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.

وجدد الوزير تأكيده أن المتحف المصري بالتحرير لن يفقد مكانته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم نقل حوالي 85% من مقتنيات الملك توت عنخ آمون الموجودة بمتحف التحرير، إلى المتحف الكبير، استعدادًا لعرضها مكتملة لأول مرة عند افتتاح الأخير في الربع الأخير من 2020.

وأوضح أن مشروع التطوير الجاري في المتحف المصري، تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عن البدء في تنفيذه، شهر يونيو الماضي والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث القادمة بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3.1 مليون يورو.

وأكد أنه تم البدء في المرحلة الثانية من المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف استكمال أعمال الترميم والتطوير الشامل لمبنى المتحف.

وأعلن وزير الآثار انطلاق المرحلة الأولى من الموقع الإلكتروني "آثار مصر" في نسخته التجريبية، والذي يهدف إلى التعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف المصرية، موجهًا الشكر إلى فريق العمل في وزارة الآثار الذي عمل بجدٍ بالاشتراك مع فريق من وزارة الاتصالات، وإحدى الشركات المتخصصة في مجال تصميم المواقع الإلكترونية، لوضع استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تطوير وتحسين الخدمات السياحية الثقافية وإظهار قيمة المعالم التراثية وزيادة فرصة انتشارها.