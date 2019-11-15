50 و100 جنيه.. خصومات من مصر للطيران على تذاكر العمرة

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح خصومات على تذاكر طيران العمرة لشركات السياحة قيمتها 100 جنيه لكل تذكرة، عند الإصدار لمجموعة عددها 45 معتمرًا على أن يكون الإصدار في اليوم نفسه، ويتم استخدامها للعمرة ما عدا عمرة شهري شعبان ورمضان.

وأوضحت الشركة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة، إنه يتم منح خصومات 200 جنيه لكل تذكرة لكل تذكرة عند الإصدار لمجموعة 90 معتمرًا، على أن يكون إصدار العدد في اليوم نفسه، ويتم استخدامه للعمرة ما عدا عمرة شهري شعبان ورمضان أيضًا.

وأعلنت شركة مصر للطيران، أسعار تذاكر طيران العمرة، التي تتراوح من 5 آلاف إلى 5500 جنيه، وفقًا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر.

وأضافت الشركة أن أسعار تذاكر طيران خط "القاهرة - جدة - القاهرة" 5200 جنيه، وأسعار برامج خط "القاهرة - جدة- المدينة المنورة -القاهرة" 5500 جنيه، فيما تصل أسعار خط "برج العرب - جدة- برج العرب" إلى 5200 جنيه، وأسعار تذاكر خط "برج العرب / جدة / المدينة المنورة / برج العرب" إلى 5500 جنيه، وأخيرًا أسعار برامج عمرة خط "الأقصر/ جدة/ الأقصر" إلى 5 آلاف جنيه.​