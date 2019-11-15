مستشار "الوزراء" ينشر صورًا جديدة من الحي السكني بالعاصمة الإدارية: "سنبهر العالم"

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القاهرة- (مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا جديدة من الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق يونس في تدوينة بصفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الصور: "الحي السكني، العاصمة الإدارية الجديدة، سنبهر العالم، تحيا مصر".​