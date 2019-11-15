بالصور- مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات سياحة اليوم الواحد

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، أولى رحلات اليوم الواحد السياحية، لوفد ياباني قادم من مطار بورسعيد الدولي، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية في القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الوفد السياحي الياباني وصل قادمًا على طائرات شركة الخدمات البترولية PAS، لزيارة المعالم السياحية في القاهرة.

ويدخل مطار بورسعيد الدولي، ضمن خطة وزارة الطيران المدني، لتطوير المطارات المصرية، من خلال أعمال رفع الكفاءة وتجديد البنية التحتية، لتقديم أفضل خدمة للمسافرين، فضلًا عن المطارات المصرية الساحلية التي تشهد هذا الموسم ارتفاعًا في نسبة التشغيل عن الأعوام السابقة، عقب استئناف عدد من الدول الطيران إلى المنتجعات المصرية.