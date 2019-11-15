باستثناء "القاهرة".. زيادة رسوم السفر داخل مختلف المطارات المصرية

كتب- طه عبيد:



بدأت وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، العمل بالقرار رقم 221 لسنة 2019، بفرض رسوم على الركاب المغادرين مقابل الخدمات التي تؤدى لهم في المطارات المصرية، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا منذ عدة أشهر، وهو يخص المطارات الداخلية فقط، ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث أن القرار مطبق بالفعل في المطار منذ عام 2014.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن قرار زيادة رسوم السفر، يساهم في تحديث وتطوير المطارات، ويطبق على الركاب داخل مختلف مطارات الجمهورية ابتداء من اليوم الجمعة، بعد ثبات رسوم المغادرة لمدة 6 سنوات كاملة، لم يتم فيها تطبيق أي زيادة.



وأضافت المصادر أن زيادة رسوم المغادرة الجديدة تبلغ 5 دولارات أمريكية فقط، عن القيمة التي يتم تحصيلها حاليًا، والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013، بعد ثبات دام 6 سنوات، موضحين أن الرسوم تحصّل بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة أو العارضة "الشارتر"، سواء الدولية أو الداخلية من المطارات المصرية.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تحصيل 25 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، مقابل الخدمات التي تؤدى له، و5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية، بالإضافة إلى 2 دولار أمريكي عن كل راكب بكل المطارات المصرية، و 4 دولارات في مطار شرم الشيخ الدولي، نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية.

وأكدت المصادر، منح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضًا بمعدل 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء لطائرات نقل الركاب التابعة للشركة، وتخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق للشركة القابضة لمصر للطيران لتكون 5% بدلًا من 10%.