برلماني: زيارات الرئيس السيسي الخارجية دفعة قوية للاقتصاد المصري

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، إن الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي وآخرها التي قام بها السيسي إلى الإمارات، تعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري والنهوض به، نظرًا لما ينتج عن مثل هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات ثنائية في المجالات المختلفة.

وأشار ضيف في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن نتائج هذه الزيارات سيكون لها مردود إيجابي على المدى القريب والبعيد، مشددًا أن على الحكومة ضرورة السعي قدمًا نحو تنفيذ هذه الاتفاقيات لكي تؤتي ثمارها على أكمل وجه.

وأشاد عضو مجلس النواب، بما تم بين مصر والإمارات خاصة إطلاق المنصة الاستثمارية المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المنصة الاستثمارية خطوة مهمة في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية، في إطار انطلاق مصر نحو فتح الباب أمام الاستثمار، ونتيجة طبيعية لقانون الاستثمار الذي أصدره البرلمان وما تضمنه من تسهيلات تساعد بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن مصر أصبحت قبلة جيدة للاستثمار لما تتمتع من بيئة استثمارية جاذبة، في ظل وجود بنية تشريعية تؤمن عمل المستثمرين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة مع الإمارات بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وتهدف الشراكة لتأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة وصناديق متخصصة وأدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.