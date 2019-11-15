حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقى اتصالاً من ميركل.. وانطلاق جلسات مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، بالإضافة إلى انطلاق اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة، والأرصاد تعلن هطول أمطار على القاهرة خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: