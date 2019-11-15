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حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقى اتصالاً من ميركل.. وانطلاق جلسات مفاوضات سد النهضة

06:27 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقى اتصالاً من ميركل.. وانطلاق جلسات مفاوضات سد النهضة

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، بالإضافة إلى انطلاق اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة، والأرصاد تعلن هطول أمطار على القاهرة خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

التنمية المحلية رئيس الوزراء سد النهضة مطار أسوان الرئيس السيسي ميركل مصطفى مدبولي وزارة الصحة وزير التعليم مجانية التعليم

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