في اليوم العالمي للسكر.. أقلام إنسولين مجانًا لمرضى بورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

احتفلت منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، باليوم العالمي للسكر الموافق 14 نوفمبر من كل عام.

ونظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ومستشفى الزهور، يومًا لمرضى السكر، بالتعاون مع الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد لمبادرة صحية للتوعية بمرض السكر وذلك في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد تحت عنوان "اهزم السكر.. لحياة أفضل"، وهي المبادرة التي شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل مرضى السكر، حيث أجرت القافلة أعمال الفحص لقرابة 500 مريضاً.

وأشار "السبكي" في بيان اليوم، إلى أنه تم إجراء العديد من الفحوصات لمرضى السكر، وتوزيع عدد من أقلام الأنسولين وعدد من العلاجات الخاصة بمرض السكر، وتنفيذ فاعليات توعوية بخطورة مرض السكر وكيفية الوقاية منه، وهي الفاعليات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع معدل الوعي الصحي لدى المواطنين في مختلف المجالات التي ستشهد قريبا انطلاق عدد من الفعليات التوعوية لعدد من الأمراض في المجتمع.

وقال الدكتور أحمد عليوة، أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد، إن الشركة الراعية لحملة "احساسك نعمة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفرت أدوية علاج "التهاب الأعصاب الطرفية" بالمجان للمرضى الذين تم ثبوت إصاباتهم بالمرض، كما عملت إحدى شركات القطاع الخاص على توفير عدد من العلاجات المجانية الأخرى.

من جانبه، أكد الدكتور مينا منير، المدير التنفيذي للحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "احساسك نعمة"، أن الحملة مستمرة في تقديم خدماتها للمرضى بالمجان تماماً، حيث سيتم تنظيم العديد من القوافل والفعاليات في الأيام القليلة المقبلة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.