"الطيران" تستعد لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر أسوان للسلام

كتب - طه عبيد:

تجري وزارة الطيران المدني، استعدادها النهائية بمطار أسوان الدولي؛ لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي تستضيفه مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

حرصت وزارة الطيران المدني، على الاطمئنان على حركة التشغيل داخل مطار أسوان الدولي، ومتابعة سير خطة العمل، ووجهت بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر أسوان للسلام، وتشكيل فرق عمل لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار للخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال كلمته بالدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك سبتمبر الماضي، انطلاق النسخة الأولي من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل، والتي تعبر بحق عن الهوية الإفريقية لمصر في إطار تركيز القمة الأفريقية الروسية على موضوع السلم والأمن والتنمية.