نائب يتقدم ببيان عاجل بشأن تردي حالة الإعلام والفن والثقافة

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل بمجلس النواب، بشأن "الحالة الإعلامية والفنية والثقافية، والتي تنبئ بأوضاع خطيرة مستقبلًا على الأمن القومي المصري".

وأضاف الشهاوي، في بيانه، أن الإعلام والفن والثقافة أحد ركائز الأمن القومي، كما أنها أحد أركان القوى الشاملة للدولة والأمن القومي بمفاهيمه الحديثة فضلًا عن ما تمثلة مجتمعة كأهم أذرع القوى الناعمة المصرية والتى كانت دائمًا ما تميز مصر على مر التاريخ.

وتابع: "شهدت البلاد مُؤخرًا الكثير من الأحداث وتابعنا ردود فعل المواطنين السلبية عن الحالة الإعلامية والفنية والثقافية كلها أمور تشير إلى جود مسار إعلامي وفني وثقافي خاطئ لم يستطع أن يحصن المجتمع من التأثيرات السلبية على الأمن القومي".

وطالب "الشهاوي" بالموافقة على إلقاء بيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزيرة التخطيط والهيئات المسئولة عن الإعلام في مصر.

كما طالب النائب، بتحويل البيان العاجل إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتب هيئة الدفاع والأمن القومي والنظر نحو دراسة كيفية إعادة تصويب المشهد الإعلامي والفني والثقافي لما له من تأثير بالغ الأهمية بما يحقق تحصين المجتمع من الهجمات الشرسة التي نواجها.