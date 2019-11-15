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مستشار الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي "مستند مزور"

04:30 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
مستشار الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي "مستند مزور"

المستشار هاني يونس، المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمد عاطف:
نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة أحد المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعيين عدد من الشباب بصندوق تحيا مصر.

وكتب "يونس" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "هذا المستند مزور، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجيه".

وأضاف: "أرسل لي بعض الأصدقاء أصولهم من محافظة سوهاج هذا المستند، يسألون: هل هو صحيح أم مزور؟ ومن أول نظرة قلت مزور لا هذا توقيع رئيس الوزراء ولا هذا ختم أو شعار معروف، ولا هذا شكل أو إطار قرارات رئيس الوزراء ولا صياغتها لذا وجب التوضيح".
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هاني يونس مجلس الوزراء فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي صندوق تحيا مصر

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