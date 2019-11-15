مستشار الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي "مستند مزور"

كتب - محمد عاطف:

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة أحد المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعيين عدد من الشباب بصندوق تحيا مصر.

وكتب "يونس" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "هذا المستند مزور، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجيه".

وأضاف: "أرسل لي بعض الأصدقاء أصولهم من محافظة سوهاج هذا المستند، يسألون: هل هو صحيح أم مزور؟ ومن أول نظرة قلت مزور لا هذا توقيع رئيس الوزراء ولا هذا ختم أو شعار معروف، ولا هذا شكل أو إطار قرارات رئيس الوزراء ولا صياغتها لذا وجب التوضيح".

