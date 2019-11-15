أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

جهاز 6 أكتوبر: جارٍ الانتهاء من تجهيز موقع مشروع "شارع مصر"

03:53 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع الأول لمشروع شارع مصر المخصص لشباب مدينة 6 أكتوبر، بجوار معهد الثقافة والعلوم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام جهاز المدينة في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الشربيني في بيان اليوم، أنه تم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق ذات شكل ديكوري، ومراعاة زى موحد للعاملين بكل عربة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز وصلات مياه الشرب، ومصادر التغذية للكهرباء والمياه ، وبالوعات الصرف لكل عربة منفصلة، وتزويد الموقع بحنفيات حريق.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من أعمال الأرضيات بالموقع من أسفلت وبلاط وخرسانة، وكذا الانتهاء من تنفيذ دورات المياه الخاصة بالمكان، وتركيب السور لحماية الموقع وتم تركيب سلات المهملات، والمقاعد، ولوحات إرشادية بالداخل والخارج، وبالوعات صرف الأمطار والأسوار وبوابات الدخول والخروج.

وقال رئيس الجهاز: تم إجراء قرعة تسكين المرحلة الأولى، بعدد ٥٠ عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - إكسسوارات - مشغولات يدوية – مشروبات) وأماكن لألعاب الأطفال، مشيراً إلى أنه سبق وأعلن جهاز المدينة عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك" عن فتح باب تلقى طلبات مشروع شارع مصر، تشجيعاً للشباب.

مشروع شارع مصر شريف الشربينى مدينة 6 أكتوبر معهد الثقافة والعلوم

الخبر التالى:

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يعزيان أسرتي شهيدين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان