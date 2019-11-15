10 معلومات عن مبادرة "الحد من انتشار العدوى": تستهدف صالونات الحلاقة

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارتا الصحة والسكان والتنمية المحلية، المحور الثالث من المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والخاص بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى.

وينشر مصراوي تفاصيل المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها للحد من انتشار ونقل عدوى الفيروسات الكبدية على النحو التالي:

- تأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وأطلقتها وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان.

- تستهدف المرحلة الأولى 9 محافظات: (بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - الجيزة - بني سويف - الأقصر - أسوان).

- يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

- تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

- تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الصحة لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات.

- أصدرت التنمية المحلية كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعليمات الواردة من الصحة الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية.

- تُلزم المبادرة بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادي صحي لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

- سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام بالتعليمات وذلك من قبل مديريات الشئون الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

- تم الاتفاق على تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج مع المنسقين المركزيين لوزارتي التنمية المحلية.

- سيتم المرور الدوري والمتابعة بعد تسليم البوسترات وإقامة ورش عمل بفرق المثقفين الصحيين في أماكن تحددها الوزارة داخل المحافظات.