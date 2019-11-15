"عبدالدايم": إيطاليا بوابة ذهبية لعبور الثقافة المصرية لأوروبا

كتب - محمد عاطف:

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع رئيس مؤسسة بنديتي الثقافية والخيرية بإيطاليا إيجينيو بنديتي، ومديرة المؤسسة انا ماريا، اليوم الجمعة، سبل دعم وتعزيز التبادل الفكرى والفنى بين الثقافة المصرية والمؤسسة.

وقالت "عبدالدايم"، إن إيطاليا تعد بوابة ذهبية لعبور الثقافة المصرية إلى أوروبا، وإن الفنون الإيطالية تلقى قبولا كبيراً فى مصر نتيجة أوجه التشابه المتعددة بين الشعبين.

وأكدت ضرورة فتح نوافذ ثقافية وفنية جديدة تخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين ، كما رحبت بدعوة بنديتى للمشاركة فى فعاليات النسخة الـ 75 من مهرجان الموند بلوسوم ( زهر اللوز ) التى تقام خلال الفترة من 1 حتى 10 مارس المقبل بمشاركة 30 دولة فى مدينة اجرينتو الإيطالية وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 2600 عام على تأسيس ثانى أقدم مدن ايطاليا بعد روما.

كما اتفق الجانبان على أن يتضمن التمثيل المصري ألوان مختلفة ومتنوعة تبرز الحراك الفكري والفني في المجتمع حيث تقام العروض في كل من معبد البراميسيو الواقع على سفح تل المدينة ووادى المعابد.

وناقشا عدة اقترحات لمشروعات ثقافية وفنية تبادلية منها دراسة إقامة مركز دائم للثقافة بمدينة اجرينتو التابعة لإقليم صقلية واعتباره ملتقى لتبادل الثقافات ومنصة للحوار الحضاري يقدم من خلاله كافة الألوان الثقافية والفنية من مختلف بلدان العالم، وكذلك مشروعات فنية مشتركة بين أوبرا القاهرة وروما، إلى جانب وسائل وأساليب تكثيف التعاون مع أكاديمية الفنون المصرية بروما .

من جانبه ، أكد بنديتي عشقه لمصر وشعبها الكريم ، لافتا إلي أهمية تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي والفنى مع مؤسسته وتمثيل الأنشطة الإبداعية المصرية بشكل دائم في إيطاليا لما تلعبه الفنون من دورا هاما ينعكس ايجاباً على تعميق أواصر الصداقة بين الشعبين.

يذكر أن ايجينيو بنديتى هو حفيد مؤسس المستشفى الإيطالي بالقاهرة وقامت المؤسسة التى تحمل اسم أسرته بالمساهمة فى تنفيذ الكثير من المشروعات الإقتصادية، الخيرية، الثقافية والتنموية فى مصر.​